الخبير التحكيمي ناصر عباس: التحكيم أفقد الأهلي المصري 14 نقطة بالدوري

المصدر: البيان

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قال الخبير التحكيمي المصري ناصر عباس أمس تعقيباً على مباراة الأهلي المصري وفريق فاركو بعد تعادلهما من دون أهداف، إن هدف الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي المصري في فاركو صحيح مئة بالمئة، مؤكدا أن التحكيم أفقد الأهلي 14 نقطة بالدوري المصري.

وشهدت مباراة الأهلي وفاركو حالة تحكيمية في الدقيقة 74 حيث أحرز بيرسي تاو هدفاً للأهلي تم إلغاؤه بعد الرجوع لتقنية الفار.

وبهذه النتيجة باتت فرص الأهلي في حسم لقب الدوري صعبة، خاصة وأن فريق الزمالك المصري في أفضل حالاته.

وعقب المباراة أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بيانًا رسميًا يعلن فيه عن عقد اجتماعًا رسميًا لاتخاذ بعض القرارات.

ونشر الأهلي البيان عبر موقعه الرسمي، جاء فيه: "يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا طارئًا في الثالثة عصر اليوم الخميس".



وأضاف البيان: "يأتي ذلك بحضور ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم لاتخاذ بعض القرارات".

آراء خبراء التحكيم المصري عن هدف الأهلي الملغي :

- رضا البلتاجي: الخط مرسوم غلط وهدف الأهلي صحيح

- سمير عثمان: هدف الأهلي صحيح وهناك ركلة جزاء لفاركو

- ناصر عباس: أسوأ موسم تحكيمي للحكام .. هدف الأهلي صحيح

- جهاد جريشة: هدف الأهلي صحيح

- محمد صلاح عبدالفتاح: هدف الأهلي صحيح 100%

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