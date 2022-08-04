الكشف عن راتب بن شرقي مع الجزيرة الإماراتي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

اقترب المغربي أشرف بن شرقي من الانضمام إلى نادي الجزيرة في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك المصري، وفقاً لتقارير صحفية.

وحاول مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إقناع بن شرقي بالاستمرار مع الزمالك فترة جديدة، لاسيما أنه أحد نجوم الفريق القاهري وبقائه كان مطلباً جماهيرياً، إلا أن اللاعب المغربي فضل خوض تجربة جديدة بعيداً عن الدوري المصري.

وقال ميدو حزين وكيل اللاعبين أن أشرف بن شرقي أنهى اتفاقه مع نادي الجزيرة منذ شهر يناير الماضي.

وتابع حزين في تصريحات تليفزيونية للبرنامج الرياضي "كورة كل يوم"، قائلاً: "بن شرقي كان يفاضل بين عرضين من الجزيرة وشباب الأهلي، لكنه استقر في النهاية على الانتقال إلى الجزيرة".

وأتم: "راتب بن شرقي مع الجزيرة سيصل إلى 3 ملايين دولار في الموسم الواحد، ولو كان استمر اللاعب في مصر كان سيجدد عقده مع الزمالك".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز