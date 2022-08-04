موعد مباراة السعودية ومصر في نهائي كأس العرب للشباب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يلتقي منتخبي السعودية ومصر في نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا، وهي البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وتأهل منتخب السعودية إلى الدور النهائي لبطولة كأس العرب للشباب، بعد فوزه على نظيره الفلسطيني بخماسية نظيفة.

فيما تأهل منتخب مصر إلى نهائي كأس العرب للشباب بعد الفوز على الجزائر في الدور نصف النهائي، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية ومصر في نهائي كأس العرب للشباب على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، السبت المقبل الموافق 6 أغسطس، في السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة بتوقيت السعودية، الرابعة عصراً بتوقيت مصر.

وتذاع مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب على قنوات، KSA Sports 1 HD وAl Iraqiya Sports HD و Alrabiaa Sport.

يذكر أن هذه هي المرة الأول التي يتمكن فيها منتخب مصر من الصعود للمباراة النهائية لكأس العرب للشباب، وكان الوصول لنصف النهائي أفضل إنجاز سابق للفراعنة، بينما يحمل منتخب السعودية لقب النسخة الماضية التي استضافتها مصر.

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