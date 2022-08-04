تأهل المنتخبين السعودي و المصري إلى نهائي كأس العرب للشباب

المصدر: وام

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واصل المنتخب السعودي لكرة القدم للشباب بنجاح رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس العرب للشباب /تحت 20 عاما/ بفوزه 5-0 على نظيره الفلسطيني اليوم في الدور نصف النهائي للبطولة التي تستضيفها مدينة أبها السعودية.

و يلتقي المنتخب السعودي في النهائي نظيره المصري الذي تغلب على المنتخب الجزائري 3-1 اليوم أيضا في المباراة الأخرى بالدور نصف النهائي.

و فاز المنتخب السعودي بخماسية نظيفة على نظيره الفلسطيني ليحجز مقعده في النهائي للنسخة الثانية على التوالي و يصبح على بعد خطوة واحدة من تحقيق حلم الفوز باللقب للنسخة الثانية على التوالي.

و شهدت المباراة الأخرى بالدور نصف النهائي فوز منتخب مصر 3-1 على نظيره الجزائري الذي خسر نهائي النسخة الماضية أمام نظيره السعودي.

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