المنتخبات الكويتية بقيادة برتغالية

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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أسند الاتحاد الكويتي لكرة القدم القيادة الفنية للمنتخب الأول إلى البرتغالي روي بينتو الذي يمتلك خبرة تدريبية واسعة، إذ بدأ مشواره التدريبي في 2009 وتولى تدريب منتخبات البرتغال تحت 17 عاماً و20 عاماً، وكذلك فريق النادي الأهلي السعودي، حيث يتطلع مجلس الإدارة إلى تشكيل منتخب جديد للاستحقاقات المقبلة بداية من خليجي 25 المقرر لها يناير المقبل في البصرة، كما جاءت توصية اللجنة الفنية بضرورة توحيد مدرسة الأجهزة الفنية للمنتخب الأول والأولمبي، وهو ما جعل مجلس الإدارة يتعاقد مع إيميليو بيكسي ليكون مساعد بينتو ومدرباً للمنتخب الأولمبي مع الاعتماد على العناصر الصاعدة التي ستكون نواة لبناء منتخب جديد.

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