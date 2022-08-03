نادي العين يخطف صفقة الزمالك المصري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي العين، توصله لاتفاق مبدئي مع نظيره الفتح الرياضي المغربي، لضم اللاعب المهدي مبارك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب نادي العين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعلن نادي العين عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع نادي الفتح الرياضي المغربي، لانتقال اللاعب المهدي مبارك إلى صفوف الزعيم".

وكان نادي الزمالك المصري تقدم من قبل بعرض لنادي الفتح لضم اللاعب الشاب، وأكدت العديد من التقارير المصرية والمغربية اقتراب المهدي من الانتقال إلى صفوف النادي القاهري، قبل أن يدخل العين على خط المفاوضات ويقترب من الظفر بخدمات اللاعب المغربي.

ويسعى العين لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعدد من اللاعبين المميزين، من أجل مواصلة المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.

أعلن نادي العين عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع نادي الفتح الرياضي المغربي لانتقال اللاعب المهدي مبارك إلى صفوف "الزعيم"#نادي_العين 🟣⚫️ pic.twitter.com/bWvjBdRNnK — نادي العين (@alainfcae) August 3, 2022

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