بسبب النتائج الإيجابية.. مرتضى منصور يكرم فيريرا بطريقة خاصة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، أنه سيتم إطلاق أسم البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض، على أكبر حديقة في مقر نادي الزمالك، تكريماً له على ما يقدمه مع الزمالك.

وقال مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الأربعاء، بمقر نادي الزمالك بالقاهرة: "فيريرا مدرب كبير، وكان يرفض فكرة العودة للتدريب، ولكنه احترم رغبتنا وعاد لقيادة الزمالك مرة أخرى".

وتابع: "أسامة نبيه المدرب العام قال إذا لم يتواجد فيريرا ومرتضى منصور في نادي الزمالك، كان نجلي لن يشارك مع الفريق الأول".

وأردف: "المباريات الأخيرة أدت إلى إعادة فيريرا لتفكيره في ملف صفقات الموسم المقبل، نظراً لامتلاك الزمالك ذخيرة أكثر من رائعة في قطاع الناشئين".

يذكر أن فيريرا قاد الزمالك مؤخراً للتتويج ببطولة كأس مصر على حساب الغريم التقليدي الأهلي، كما يقدم النادي القاهري أداءً مميزاً تحت قيادة البرتغالي المخضرم في بطولة الدوري المصري، التي يتصدر جدولها حتى الآن برصيد 66 نقطة.

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