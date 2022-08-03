3 مليارات دينار عراقي دعماً لملف "خليجي 25" (فيديو)

المصدر: دبي - علي شدهان

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كشف عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، النقاب عن تقديم الحكومة العراقية، دعماً مالياً قدره 3 مليارات دينار عراقي لملف "خليجي 25"، المقرر إقامتها في العراق يناير 2023، في مدينة البصرة جنوب بلاد ما بين النهرين.

وأوضح درجال عن أن المبلغ المرصود يشتمل على التعاقد مع كادر تدريبي أجنبي عال المستوى لتدريب منتخب العراق الأول لكرة القدم في مشاركاته المقبلة، وفي مقدمتها "خليجي 25".

استجابة مباشرة

وأعلن درجال عن أن الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء العراقي برئاسة مصطفى الكاظمي، تمخض عن قرارات غاية في الأهمية لكرة القدم العراقية، وتحديداً فيما يتعلق بدعم وإسناد ملف تنظيم "خليجي 25" مطلع العام المقبل، مبيناً أن مجلس الوزراء استجاب بصورة مباشرة لطلب وزارة الشباب والرياضة بشأن تخصيص الأموال اللازمة لتنظيم "خليجي 25" على أعلى مستوى، فضلاً عن إعطاء الصلاحيات الكاملة لمحافظ البصرة بتوفير جميع الاحتياجات، سعياً إلى إخراج البطولة بأبهى صورة، مشيراً إلى أن رئيس وزراء العراق أبدى ومنذ البداية، دعمه التام لملف استضافة العراق للبطولة، باعتبارها تمثل واجهة حضارية اقتصادية رياضية سياحية باسم العراق.

كادر تدريبي

وأشار درجال إلى أن مجلس الوزراء قرر دعم ملف منتخب العراق الأول بالتعاقد مع كادر تدريبي على أعلى مستوى عبر تخصيص المبلغ المطلوب لذلك، وإعداد أسود الرافدين بصورة كافية للمشاركة في "خليجي25 "، منوهاً إلى أن البطولة تحظى برمزية كبيرة لدى عموم أبناء الشعب العراقي، فضلاً عن إعداد أسود الرافدين للبطولات الأخرى.

شكر وثناء

وقدم عدنان درجال الشكر إلى مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، لدعمه القوي لملف استضافة "خليجي 25" في العراق، مثنياً على دور جميع الوزراء، ومحافظ البصرة، وكل الداعمين والمبادرين للمشاركة في إسناد الملف، داعياً كوادر وزارة الشباب والرياضة إلى العمل بأقصى درجات التعاون والتنسيق مع جميع المشاركين والمساهمين في تنظيم البطولة، لاسيما الإعلام الذي يعول كثيراً على دعمه، ليكون مرآة عاكسة على ما تشهده الساحة العراقية من أعمال كبيرة لإنجاز متطلبات الملف بشكل تام.

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