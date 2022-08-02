عمر السومة يقترب من الدوري القطري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تلقى الأهلي السعودي، عرضاً رسمياً من نظيره العربي القطري، للتعاقد مع السوري عمر السومة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط اسم السومة بالرحيل عن صفوف أهلي جدة هذا الصيف، بعد هبوط الفريق للمرة الأولى في تاريخه من دوري المحترفين إلى دوري الدرجة الأولى.

ويعاني أهلي جدة من مشاكل مالية بسبب تراكم الديون على النادي خاصة بعد هبوط الفريق، وهو ما قد يدفع الإدارة للتنازل عن خدمات عمر السومة لتوفير دفع راتبه الضخم في الموسم الجديد.

ووفقاً لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن العربي القطري قدم عرضاً رسمياً إلى أهلي جدة للتعاقد مع السومة، خلال فترة الميركاتو الحالية.

وأضافت الصحيفة، أن العربي القطري عرض على الأهلي مليوني دولار ما يعادل 7.5 مليون ريال سعودي، مقابل شراء السومة.

وأكدت الصحيفة أن إدارة الأهلي السعودي تدرس حالياً العرض المقدم من النادي القطري لبيع السومة.

وانضم السومة إلى صفوف أهلي جدة موسم 2014 وحقق مع الفريق السعودي أربع بطولات، هي الدوري السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس ولي العهد، وكأس السوبر السعودي، وحصل على لقب هداف الدوري ثلاث مرات من 2014 وحتى 2017.

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