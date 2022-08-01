رسمياً.. الهلال السعودي يواجه بطل الدوري المصري في قطر

المصدر: البيان

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أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية لاستضافة كأس العالم 2022 في قطر، أن استاد لوسيل سيحتضن مباراة كأس سوبر لوسيل، بين بطل الدوري السعودي (الهلال) وبطل الدوري المصري، التاسع من شهر سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يشهد شهر أغسطس الجاري، تحديد هوية بطل الدوري المصري، خاصة أن منافسات البطولة ما زالت مستمرة حتى الآن.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب المسابقة، وينافسه بقوة على اللقب بيراميدز والأهلي.

ويستضيف إستاد لوسيل مباريات في جميع مراحل منافسات كأس العالم 2022، بداية بمباراة الأرجنتين والسعودية 22 نوفمبر المقبل، وحتى نهائي البطولة 18 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يتم الإعلان في وقت لاحق عن تفاصيل تذاكر مباراة سوبر لوسيل بين بطل الدوري السعودي والمصري.

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