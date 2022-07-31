دوري الأبطال.. أزمة بين «بيراميدز» والاتحاد المصري

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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اشتعلت أزمة داخل الوسط الكروي المصري، بشأن الملف الخاص باختيار الأندية المصرية المشاركة في الموسم الجديد لبطولة دوري أبطال أفريقيا، خصوصاً بعد إصرار نادي بيراميدز، على المشاركة في البطولة، بعدما ضمن احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز.

وتفجرت الأزمة مجدداً، بعد أن فشل الأهلي في تحقيق نتائج جيدة خلال مبارياته الأخيرة في الدوري المحلي، حيث إنه في آخر 5 مباريات، لم يتمكن من تحقيق الفوز سوى في مباراة واحدة، ما وضعه في المركز الثالث بجدول الترتيب، وابتعاده تماماً عن المنافسة على اللقب، كما ابتعد بنسبة كبيرة عن المنافسة على الوصافة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد (63 نقطة) ويليه بيراميدز (59 نقطة) ويليه الأهلي (55 نقطة)، وله مباراة مؤجلة من الأسبوع الثامن عشر أمام فريق الإسماعيلي، لكن لو تمكنت الفرق الثلاثة من الفوز في مبارياتها المقبلة لن يتغير في الأمر شيء، حتى وإن انتظر الأهلي نتيجة المباراة التي ستجمع بين الزمالك وبيراميدز، اعتماداً على تعطيل أحدهما لمسيرة الآخر.

وتعود القصة إلى إرسال الاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء الأندية المشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، في يوم 10 يوليو، مستنداً إلى نتائج الدور الأول لبطولة الدوري، وبناء على هذا الترتيب، سوف يشارك ناديا الزمالك والأهلي في دوري الأبطال، كونهما يحتلان المركزين الأول والثاني، بينما يشارك فريقا بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية، أصحاب المركزين الثالث والرابع، عقب انتهاء مباريات الدور الأول.

وتجددت الأزمة بعد حدوث تغيير في مراكز الأندية بين الأهلي وبيراميدز، حيث يتمسك الأخير بمشاركته في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل بعد أن ضمن تواجده في المركز الثاني، ويرى أن عدم مشاركته فيها ظلم بين، وأنه لا ذنب له في إصرار اتحاد الكرة على التبكير في إرسال قوائم الأندية.

وفي الوقت الذي يرى فيه بيراميدز أنه يطالب بحقوقه المشروعة، يلمح البعض إلى أن إشعال هذه الأزمة هدفها الأساسي هو إبعاد الأهلي عن المشاركة في النسخة المقبلة من دوري الأبطال، ويؤكد ذلك ما أشار إليه الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه التلفزيوني، بأن الأيام المقبلة سوف تشهد تغييراً في أسماء الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية.

وأرسل نادي بيراميدز خطاباً إلى اتحاد الكرة، يطالب فيه بإلغاء قراره السابق بتأهل الأهلي والزمالك لدوري الأبطال، مستنداً إلى عدم وجود ذلك في لائحة الجبلاية لحسم الفرق المتأهلة للمسابقات الأفريقية، وطالب في خطابه أن تكون المشاركة في المسابقات الإفريقية وفقاً لآخر موعد حدده الاتحاد الأفريقي «كاف» لإرسال قوائم الأندية المشاركة بمسابقاته، وهو 31 يوليو.

من جانيه، أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن إدارة ناديه متمسكة بحقوقها لأبعد مرحلة باللعب في النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا، بعدما ضمن المركز الثاني بعد نهاية مباريات شهر يوليو وهي المدة القانونية لإرسال أسماء الأندية المشاركة قارياً.

وأضاف لـ «البيان»: أن الأمر لا يتعلق بأي فريق آخر بغض النظر عن أن الأهلي هو الطرف الآخر، والنادي سيتخذ نفس الموقف مع أي منافس آخر لأنه لا ينظر إلا لحقوقه التي أهدرها اتحاد الكرة بترشيحاته، وشدد على أن اتحاد الكرة ظلم بيراميدز بقراره المبكر بإرسال أسماء الأندية المشاركة قارياًً وترشيحه للعب في بطولة الكونفدرالية رغم أنه ضمن المركز الثاني بنهاية المدة القانونية، مشيراً إلى أنه لا بد وأن يراجع اتحاد الكرة قراره وترشيحاته للكاف، وإلا فإن النادي كل الخيارات متاحة أمامه للتصعيد من أجل استعادة حقوقه المهدرة، لافتاً إلى أن اتحاد الكرة ظلم ناديه بقراره المبكر.

فيما أكد عامر حسين، عضو رابطة الأندية المصرية، على سلامة موقف اتحاد الكرة، الذي أرسل خطاباً إلى «كاف» في 10 يوليو، لتحديد أسماء الفرق المتأهلة لبطولات الأندية الأفريقية، وذلك وفقاً لنتائج الدور الأول من الدوري، ولفت إلى أن رابطة الأندية أخطرت كل أندية الدوري الممتاز بهذا القرار الذي لاقى موافقة من الجميع.

وأوضح حسين، أن الاتحاد الإفريقي لم يطلب تحديد معيار اختيار هذه الأندية ولم يعترض على الاختيارات كما يردد البعض، وأنه تم إرسال الخطاب من منطلق تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية بحيث تكون جميعها قد خاضت مباريات الدور الأول، ولفت إلى نادي بيراميدز لم يرسل وقتها أية خطابات بشأن اعتراضه على مشاركته في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستند اتحاد الكرة المصري في قراره على المادة (122) من لائحة مسابقاته عند اعتماده الفرق المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية، والتي تؤكد أنه في حالة التعارض مع أي من اللجان المتخصصة التابعة للاتحاد يكون لمجلس إدارة الاتحاد قرار الفصل في الأمر.

ووفقاً للموقف بعد نهاية مباريات الدور الأول للدوري المصري، وخوض كل الفرق 17 مباراة، فقد تصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد (41 نقطة) ويليه الأهلي (40 نقطة) ثم بيراميدز (36 نقطة) وفيوتشر (29 نقطة)، وبناء على ذلك سيشارك الزمالك والأهلي في دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية.

أما بالنسبة للترتيب عند يوم 31 يوليو، وهو آخر موعد حدده «كاف» لإرسال أسماء الأندية المشاركة في بطولاته، فيمتلك الأهلي مباراة مؤجلة أمام الإسماعيلي وهي غير مؤثرة في الترتيب النهائي، لكن إذا تم حذف نتائج الجولة سيحافظ الزمالك على الصدارة برصيد (63 نقطة) ويأتي بيراميدز ثانياً (56 نقطة) والأهلي ثالثاً (55 نقطة) وفيوتشر رابعاً (42 نقطة)، ووفقاً لذلك سيشارك الزمالك وبيراميدز في دوري الأبطال، بينما يشارك لأهلي وفيوتشر في الكونفدرالية.

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