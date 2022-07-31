جماهير اتحاد جدة تطالب برحيل طارق حامد بعد أول لقاء

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كشف تقرير صحفي، أن جماهير نادي اتحاد جدة السعودي، طالبت مجلس الإدارة برحيل الدولي المصري طارق حامد عن صفوف الفريق، بعد ظهوره الأول مع النمور أمام لوزيرن السويسري، في اللقاء الودي الذي أقيم أمس السبت، ضمن استعدادات الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "المواطن" السعودية، أن جماهير اتحاد جدة دشنت هاشتاج “محور سوبر يا إدارة الاتحاد” على مواقع التواصل التواصل الاجتماعي، وطالبت برحيل طارق حامد.

وأضافت الصحيفة إن أداء المصرى طارق حامد فى أول مباراة له مع نادى الاتحاد أمام لوزيرن السويسري وديًّا أثار قلق جمهور "العميد"، ودفع الجمهور لمطالبة الإدارة بالاستغناء عنه قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

وأضافت الصحيفة، أن طارق حامد ظهر بشكل متهور أمام لوزيرن وتسبب في ركلة جزاء على الفريق بخطأ ساذج، كما ارتكب ضربتين حرتين خلال دقائق معدودة ونال بطاقة صفراء.

كان طارق حامد انضم إلى اتحاد جدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، قادما من الزمالك.

وأشارت الصحيفة إلى أن جماهير اتحاد جدة كانت قد طالبت مسبقًا برحيل البرازيلي برونو هنريكي، ولكن بعد الأداء الذى ظهر به حامد فى المباراة من تهور فى تدخلاته العنيفة وتسببه فى ركلة جزاء على الاتحاد جعلت الجماهير تتراجع عن رحيل برونو هنريكي وتدشن وسمًا بعنوان "محور سوبر يا إدارة الاتحاد بديلًا للاعب المصرى".

وأضافت الصحيفة أن طارق حامد، خلال أول 45 دقيقة له مع العميد، تسبب فى ركلة جزاء على الاتحاد بخطأ ساذج، كما ارتكب ضربتين حرتين خلال دقائق معدودة، كما نال بطاقة صفراء وحيدة، واصل حامد دخوله المتهور على لاعبي لوزيرن ليحتك بقوة مع لاعب من الفريق السويسري في لقطة كادت تسبب في طرده.

وشددت الصحيفة على أن الجماهير الاتحادية لديها حالة قلق من دخول طارق حامد المتهور ضد المنافسين الذي قد يتسبب في منحه الكثير من البطاقات الصفراء والحمراء فى المباريات.

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