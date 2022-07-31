كاف يقرر تأجيل جولتي سبتمبر بتصفيات أمم أفريقيا لشهر مارس

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023" ليتم ترحيل مباراتي مصر أمام مالاوي لمارس 2023.

وكشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة المصري أن المنتخب المصري لن يخوض أي مباريات ودية خلال الأجندة الدولية للفيفا في شهر سبتمبر المقبل، خاصة أن الفراعنة سيخوض خلالها مباراتين رسميين أمام نظيره منتخب مالاوي.

ونظرًا لقصر فترة الأجندة الدولية التي ستقتصر على 9 أيام فقط في الفترة من 9 إلى 17 سبتمبر، سيكون من الصعب إقامة أي مباريات ودية خلالها إلى جانب مواجهتي مالاوي وفق موقع فيتو.





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