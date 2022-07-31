الأهلي المصري يهدر ركلة جزاء ونقطتين ثمينتين بتعادله مع المقاولون

المصدر: أ ف ب

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أهدر الأهلي ركلة جزاء في الشوط الأول ونقطتين ثمينتين بتعادله سلبيا مع مضيفه المقاولون العرب في مباراة مؤجلة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وتقلصت فرص الأهلي في المنافسة على اللقب قبل سبع جولات على النهاية، حيث يتصدرالزمالك المسابقة برصيد 63 نقطة من 27 مباراة بفارق أربع نقاط عن بيراميدز ملاحقه المباشر بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة من 26 مباراة.

وتصدى محمود أبوالسعود حارس المقاولون العرب لركلة جزاء نفذها التونسي علي معلول لاعب الأهلي في الدقيقة 39.

وتعادل المقاولون العرب، البطل السابق، للمرة 13 هذا الموسم ليظل في منطقة الهبوط برصيد 25 نقطة في المركز 16.

وفي وقت سابق اليوم، تعادل إنبي مع ضيفه المصري البورسعيدي 1-1 في افتتاح الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وحافظ المصري على فارق النقاط مع منافسه بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز 11 يليه إنبي في الترتيب برصيد 31 نقطة.

ووضع النيجيري أوستن أموتو المصري في المقدمة بعد أربع دقائق من البداية عندما استقبل تمريرة عرضية وسددها بقوة على مرتين لتستقر في مرمى عصم ثروت حارس إنبي.

وأهدر علي فوزي ركلة جزاء لإنبي في الدقيقة 16 سدد الكرة خارج المرمى، وذلك بعدما احتسبها الحكم إثر عرقلة النيجيري جون إيبوكا بواسطة أحمد علاء داخل المنطقة.

وأدرك إنبي التعادل بعد مرور ساعة من البداية عبر إيبوكا الذي استقبل تمريرة طويلة على صدره وأطلق تسديدة قوية استقرت في المرمى.

وكاد أموتو أن يضاعف تقدم المصري في الدقيقة 26 لكن تسديدته المفاجئة ارتدت من القائم الأيسر لمرمى إنبي واصطدمت بالحارس عبد العزيز البلعوطي ثم خرجت من الملعب.

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