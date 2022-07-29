الأهلي المصري يأمر بتحقيق عاجل بعد ظهور رباعي الفريق في أحد الأفراح

المصدر: وكالات

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طلبت إدارة الأهلي المصري، من مدير الكرة بالنادي، سيد عبد الحفيظ، إجراء تحقيق عاجل بعد ظهور أربعة لاعبين للفريق الأحمر في أحد الأفراح رفقة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.

وتسود حالة من الغضب داخل أروقة نادي الأهلي، بسبب الصور المتداولة لرباعي الفريق الأحمر، أيمن أشرف، ومحمد مجدي أفشة، وحسام حسن، وياسر إبراهيم، في أحد الأفراح، خاصة وأن الفريق مرتبط بعدد من المباريات الهامة خلال الفترة الحالية.



كما أن ظهور الرباعي المذكور في مناسبة عامة، جاء بعد أيام قليلة من خسارة الأهلي أمام غريمه الزمالك 1-2 في نهائي كأس مصر، وقبل ساعات من مواجهة المقاولون العرب، المقررة غدا السبت، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، ويتخلف بفارق 9 نقاط عن المتصدر الزمالك، علما بأن الفريق الأحمر يملك في جعبته مباراتين مؤجلتين.

وتصدر اسم الفنان الشعبي، عبد الباسط حمودة، مؤشرات البحث، فى موقع غوغل، وذلك عقب إحيائه زفاف أحد تجار السمك، والذى خرج في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

فى هذا السياق، ظهر في البث الذى نشره "عبد الباسط" من حفل الزفاف، كلًا من أفشة لاعب الأهلي، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف وحسام حسن، والذين تعرضوا لهجوم حاد من الجمهور، الذى أعرب عن غضبه في الساعات الماضية، لعدم تحملهم المسئولية في ظل تدهور حال الفريق، وضياع حصد بطولة الكأس والدوري.

على الجانب الأخر، أعرب الفنان عبد الباسط حمودة عن غضبه من هذا الهجوم على اللاعبين، مشيرًا إلى أنه لم يقصد ما حدث على الإطلاق، وأن المسئول عن السوشيال ميديا، خرج في بث مباشر مثلما يفعل في جميع الأفراح والحفلات.

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