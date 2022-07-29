استاد هزاع بن زايد يستضيف مباراة السوبر المصري أكتوبر المقبل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف مجلس أبوظبي الرياضي، عن ملعب وموعد مباراة كأس السوبر المصري للموسم الماضي 2021/2020، التي ستجمع بين الزمالك والأهلي.

وأصدر مجلس أبوظبي الرياضي بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله استضافة استاد هزاع بن زايد بمدينة العين لمباراة كأس السوبر المصري، التي تم اعتماد موعدها الجديد بتاريخ 28 أكتوبر 2022 في تمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت مصر.

ووفقاً للائحة المسابقات فإن مباراة السوبر تقام بين بطلي الدوري الممتاز وكأس مصر، أو بين حامل لقب درع الدوري مع وصيف المسابقة ذاتها، حال تتويج بطل الدوري ببطولة كأس مصر في نفس النسخة.

وتوج نادي الزمالك بلقبي الدوري وكأس مصر للموسم الماضي، بينما يشارك الأهلي في مباراة السوبر بصفته وصيف بطولة دوري الموسم المنقضي.

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