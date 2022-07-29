مطالب خربين تعطل صفقة انتقاله إلى شباب الأهلي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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توقفت مفاوضات انتقال السوري عمر خربين مهاجم الوحدة إلى شباب الأهلي، بعدما كان اللاعب اقترب من الانضمام لصفوف الفرسان.

وعلم "البيان" أن الصفقة فشلت بسبب مغالاة خربين في طلباته خلال المفاوضات بينه وبين شباب الأهلي.

وأكد مصدر أن الوحدة وشباب الأهلي كانا قد توصلا إلى اتفاق لانتقال خربين إلى الفرسان، ولكن طلبات اللاعب حالت دون إتمام الصفقة.

يذكر أن الوحدة يملك 6 لاعبين أجانب في قائمته بعد التعاقد مع البرتغالي بيتزي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، إضافة إلى تواجد عمر خربين، والبرازيليين جواو بيدرو وماراكاس، والبرتغاليين أدريان سيلفا وفابيو مارتينز.

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