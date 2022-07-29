قبل مباراة الحسم في الدوري المصري.. رمضان صبحي يتعرض لحادث

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تعرض رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز المصري لحادث سير، أمس الخميس، بعد انتهائه من خوض التدريبات اليومية مع فريقه.

وقال الإعلامي المصري مهيب عبدالهادى، أن الحادث أدى إلى إصابة رمضان صبحي وتهشم سيارته.

وكتب مهيب عبر حسابي الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حادث سير لرمضان صبحي وتهشم سيارته، وإصابة بسيطة، ألف سلامة يا رمضان".

وقال إكرامي الشحات نجم الأهلي المصري السابق ووالد زوجة رمضان صبحي، في تصريحات لموقع "يلا كورة"، إن اللاعب بخير ولم يصبه مكروه.

وبحسب وسائل الإعلام المصرية، فجاء الحادث نتيجة اصطدام سيارة أخرى مع سيارة رمضان صبحي من الخلف، على أن يتواجد اللاعب في مران بيراميدز اليوم الجمعة ويشارك بشكل طبيعي استعدادا للمباراة المرتقبة أمام الزمالك.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك، الإثنين المقبل، في الجولة 28 من بطولة الدوري المصري، وهي المباراة التي سترسم ملامح بطل المسابقة المصرية للنسخة الحالية بشكل كبير.

وشارك رمضان صبحي (25 عامًا) مع بيراميدز في 21 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 7 أهداف منها ثلاثة أهداف خلال آخر مباراتين، بواقع هدفين في شباك الإسماعيلي، وهدف أمام البنك الأهلي، بخلاف صناعته 4 أهداف أخرى لفريقه هذا الموسم.

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