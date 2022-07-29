نجم الزمالك السابق يعترف: الأهلي نادي القرن

المصدر: البيان

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اعترف مدحت عبدالهادي نجم الزمالك السابق، بأحقية حصول الغريم التقليدي الأهلي المصري على لقب نادي القرن، كونه الفريق الأفضل في قارة إفريقيا حسبما صرح.

وقال مدحت عبد الهادي في تصريحات لبرنامج "اللعيب" الذي يذاع على قناة إم بي سي مصر: "الأهلي هو الأفضل في القارة الإفريقية عبر التاريخ، حقق العديد من البطولات خلال تاريخه وهو ما يؤهله ليصبح نادي القرن".

وأضاف عبدالهادي: "وفقاً للبطولات والأرقام الأهلي هو الأفضل، والوداد المغربي هذا الموسم يعد الأفضل إفريقياً، خاصة عقب تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا".

وكان مدحت عبدالهادي يشغل منصب المدرب العام بالجهاز الفني السابق للزمالك الذي كان يقوده الفرنسي باتريس كارتيرون، قبل أن يقرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إقالته من منصبه، على خلفية تعديه على حامل الكرات في مباراة الوداد المغربي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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