مدرب الزمالك يستعين بـ «البطيخ» لوصف قراراته في الملعب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شبه البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب نادي الزمالك المصري، قراراته التي يتخذها أثناء سير المباريات على رأسها التغييرات بفاكهة البطيخ، إما أن تكون صالحة أو فاسدة.

وتخطى الزمالك عقبة فيوتشر بصعوبة، بعد الفوز على الأخير بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس، في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ليواصل الفريق الأبيض تصدره لجدول الترتيب.

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "الفوز نتيجة عادلة ومستحق، قدمنا مباراة كبيرة وفيوتشر لم يظهر إلا بعد الهدف الذي سجله الزمالك، وفريقي استعد للمباراة بصورة جيدة، والقادم أصعب لأننا نخوض مباراة كل ثلاثة أيام، وكان من الممكن أن نرى الفريق الأفضل لا يفوز بسبب الإرهاق".

وأضاف البرتغالي المخضرم: "إمام عاشور من أفضل اللاعبين في مصر الذين يسددون على المرمى، وحاولنا أن نجعله بديلاً للمغربي أشرف بن شرقي ولكن ليس بنفس المهام، نحن لا نملك لاعبين مثل بن شرقي في الوقت الحالي، لكننا نحاول سد هذه الثغرة، لعبنا بطرق لعب مختلفة، ويحب علينا إنهاء كلمة بديل بن شرقي، نحاول استغلال جميع اللاعبين في كل المراكز داخل الملعب، خاصة في مثل هذه المباريات لأن فيوتشر كان يلعب بطريقة دفاعية، ويتبقى سبع مباريات فقط على النهاية، وهي الأصعب في الموسم الحالي".

وتابع فيريرا: "في الشوط الأول كانت النتيجة هي التعادل السلبي، وكان يتحتم علينا إيجاد حلولاً في الشوط الثاني بتغيير طريقة اللعب، وإذا لم نفعل ذلك كان الجميع سينتقدنا، التغيير الذي يقوم به المدرب مثل البطيخ، أما أن يصيب أو يخطئ، لكن يجب على المدرب إجراء التبديلات لصناعة الفارق في المباراة، تغيير سيد نيمار جاء بسبب تغيير طريقة اللعب، والجماهير تناديه كأنه (نيمار دا سيلفا)، هو لاعب شاب ويتطور بشكل كبير، لكن عليه التحكم في انفعالاته داخل الملعب".

وأردف:" التحكيم المصري كفء، والمشكلة أنهم يعملون تحت ضغط كبير، وهذا رأيي من سبع سنوات، يجب توفير الحماية للحكام المصريين".

وأتم فيريرا تصريحاته، قائلاً: "مباراة بيراميدز مهمة بالنسبة لنا، ومهمة للمنافس أيضاً، لكننا ننتظر انتهاء الأهلي لمبارياته المؤجلة، لأن المباريات حالياً غير متساوية بين الأندية، ومن الصعب أن أتوقع تتويج الزمالك بالدوري إذا فاز بالمباراة المقبلة".

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في مباراة حاسمة بالدوري المصري، الإثنين المقبل الموافق 1 أغسطس.

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