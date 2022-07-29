الزمالك يواصل انتصاراته المتتالية وتعزيز صدارته للدوري المصري

المصدر: أ ف ب

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واصل الزمالك حامل اللقب تعزيز صدارته وانتصاراته المتتالية عندما تغلب على مضيفه فيوتشر 1-صفر أمس الخميس بملعب السلام في القاهرة في ختام المرحلة السابعة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

وانتظر الزمالك حتى الدقيقة 74 لتسجيل هدف الفوز عبر مدافعه الدولي محمود حمدي "الونش".

وهو الفوز السادس تواليا للزمالك والـ 20 هذا الموسم، فرفع رصيده الى 63 نقطة وأعاد الفارق إلى أربع نقاط بينه ومطارده المباشر بيراميدز ضيفه في قمة المرحلة الثامنة والعشرين الاثنين المقبل، وإلى 9 نقاط عن الأهلي الثالث والذي يملك مباراتين مؤجلتين، فيما تجمد رصيد فيوتشر عند 42 نقطة في المركز الرابع.

وكان الزمالك الأخطر في بداية المباراة وسدد إمام عاشور كرة سيطر عليها محمود عبد الرحيم "جنش"، ورد كريم وليد "ندفيد" براسية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى محمد عواد.

وسدد عاشور كرة أخرى أبعدها جنش بصعوبة الى ركنية، وواصل الأخير التألق في الزود عن مرماه بإبعاد راسية حسام عبد المجيد من على خط المرمى، وتسديدة محمد عبد الغني الى ركنية.

وهدأ إيقاع المباراة مع بداية الشوط الثاني، وانحصر اللعب في وسط الملعب دون فاعلية هجومية على المرميين، وكاد احمد عاطف يضع فيوتشر في المقدمة بعدما استغل خطأ دفاع الزمالك في التغطية فانفرد وسدد الكرة مرت بجوار القائم الأيمن، ارتدت الهجمة للزمالك وارسل احمد سيد "زيزو" كرة عرضية متقنه حولها الونش برأسه داخل الشباك على يسار جنش (74).

وفي مباراة ثانية، استعاد الإسماعيلي توازنه سريعا عقب خسارته أمام بيراميدز برباعية نظيفة، بفوز عريض على مضيفه الجونة 3-صفر بملعب خالد بشارة.

وسجل ثلاثية الإسماعيلي باهر المحمدي (50 من ركلة جزاء) واحمد مصطفى (55 و64).

وانطلقت المباراة بدون تقنية حكم الفيديو المساعد "في أيه آر"، لوجود عطل تقني بين السيارة المخصصة للتقنية الفيديو، وسيارة البث التلفزيوني.

وحصل حكم المباراة محمود البنا على موافقة الجهازين الفنيين للجونة والإسماعيلي بإقامتها بدون هذه التقنية.

ورفع الإسماعيلي رصيده الى 29 نقطة وارتقى الى المركز الثالث عشر مع مباراة مؤجلة مع الأهلي، فيما تجمد رصيد الجونة عند 26 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس عشر.

وفي مباراة ثالثة، عاد طلائع الجيش بثلاث نقاط ثمينة من ملعب الاسكندرية بفوزه على مضيفه فاركو بهدف وحيد سجله عمرو السيسي (21 من ركلة جزاء).

ورفع طلائع الجيش رصيده الى 41 نقطة وصعد الى المركز الخامس، وظل فاركو ثامنا برصيد 35 نقطة.

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