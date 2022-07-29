«الأثر الرجعي» يشعل صراع الأندية في الكويت

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسبب الاتحاد الكويتي لكرة القدم في صراع مع الأندية المحلية ولاعبيها الهواة الذين انتقلوا إلى أندية أخرى بعدما أعلن تفسيراً للائحة انتقال اللاعبين الهواة، منح الأندية الأولية في تقديم عروض احتراف للاعبيها بأثر رجعي ما أثار الكثير من الفوضى والجدل بين الأندية، حيث قدمت بعض الأندية عروضاً للاعبيها الذين انتقلوا إلى أندية أخرى قبل سنوات، وهو ما يهددهم بالإيقاف أو الاعتزال المبكر.

ونزع نادي كاظمة فتيل أزمة كانت من الممكن أن تحدث لحارس المرمى بدر الصعنون الذي وقع مع نادي الجهراء، وطبقاً للائحة أبرم «البرتقالي» عقداً مع اللاعب لمدة موسمين على أن تتم إعارته إلى نادي الجهراء لمدة موسم يعود بعده إلى الفريق، متفادياً بذلك الدخول في جدل قانوني.

وفي الوقت نفسه تدرس إدارة نادي الجهراء إمكانية تقديم عرض إلى لاعب الفريق خالد صباح المنضم إلى نادي القادسية، الذي قام بدوره بتقديم عروض إلى اللاعبين فهد الحشاش وسلطان العنزي المنضمين إلى النادي العربي الموسم الماضي.

وعلى الطريق نفسه قدم النصر عرضاً للاعب عيد الرشيدي الذي انتقل للقادسية في موسم 2015 – 2016 بعدما تم شطبه من صفوف النصر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز