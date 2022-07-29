الرخصة تبعد أهلي شندي عن «الأفريقية»

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

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فاجأ الاتحاد السوداني لكرة القدم نادي أهلي شندي بإبعاده عن التمثيل الأفريقي لأنه لم يستخرج الرخصة الأفريقية التي تؤهله للمشاركة في بطولة الكونفيدرالية بعد حصوله على المركز الرابع في ترتيب الدوري، ونوه رئيس لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد السوداني لكرة القدم المهندس الفاتح باني في تصريحات، أن أي نادٍ لم يستخرج الرخصة الأفريقية لن يحق له تمثيل السودان في الأبطال والكونفيدرالية، وكشف عن موقف نادي الأهلي شندي الذي حصل على المركز الرابع، مؤكداً أنه سيكون خارج حسابات التمثيل الخارجي لأنه لم يقدم مستنداته لاكتساب الرخصة. وأضاف إن ستة أندية فقط اكتسبت الرخصة الأفريقية وهي أندية الهلال والمريخ وهلال الساحل والأهلي الخرطوم وكوبر وتوتي.

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