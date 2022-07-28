جماهير الأهلي تهدد بمقاطعة قناة النادي

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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لم تستطع قناة النادي الأهلي منذ تطويرها في يونيو من العام قبل الماضي (2020)، أن تحقق طموحات جماهير وعشاق النادي، لذا انفجر الغضب الجماهيري في وجه القائمين على إدارة القناة مع أول أزمة، ودشنوا وسماً على موقع «تويتر» تحت عنوان «#قناة_الأهلي_لا تمثلنا»، ولقي هذا الوسم تفاعلاً جماهيرياً كبيراً، حتى تصدر قائمة «الترند» في مصر.

ولم يكن غضب جماهير الأهلي تجاه مسؤولي قناة ناديهم وليد اللحظة، بل هو نتاج تراكمات سابقة، حيث لم ترض هذه الجماهير عن سياسة القناة التي لا تعتبرها منبراً للدفاع عن حقوق ناديهم، فضلاً عن ضعف الخريطة البرامجية الحالية، والتي دفعت الكثيرين منهم إلى مقاطعة مشاهدة القناة، إضافة إلى عدم قدرة مسؤولي القناة في الحصول على حقوق بث مباريات النادي الأهلي في الدوري الممتاز.

وأثارت قناة الأهلي استياء مجلس إدارة النادي وجماهيره، عندما حذفت مقاطع فيديو تحتوي على تصريحات لمدير الكرة بالأهلي، سيد عبد الحفيظ، من حسابات القناة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي التصريحات التي تحدث فيها عبد الحفيظ عن أحداث نهائي كأس مصر الأخيرة والممر الشرفي وعدم مصافحته لرئيس الزمالك مرتضى منصور.

ولا يزال الوسط الرياضي المصري، يعيش أحداثاً ساخنة، منذ مباراة نهائي الكأس، والتي أقيمت بين الغريمين التقليديين، الأهلي والزمالك، وفاز بها الأخير بهدفين مقابل هدف، وعلى الرغم من مرور نحو أسبوع على المباراة التي أقيمت في 21 الجاري، إلا أن سخونة الأحداث التي أعقبتها سيطرت على المشهد.

ورفض مدير الكرة بالأهلي المرور من الممر الشرفي، الذي أقامه لاعبو الزمالك (أبطال الكأس)، من أجل تكريم لاعبي الأهلي (الوصيف)، وذلك أثناء مراسم تسليم الميداليات وكأس البطولة، كما رفض أيضاً مصافحة رئيس الزمالك الذي كان متواجداً على المنصة، برفقة نائب رئيس الأهلي، العامري فاروق، ورئيس اتحاد الكرة المصري، جمال علّام، ورئيس رابطة الأندية المصرية، أحمد دياب.

غير أن الأزمة انتقلت من أشخاص ينتمون إلى الناديين الغريمين، لتكون بين آخرين ينتمون إلى طرف واحد فقط وهو النادي الأهلي، وذلك عندما حذفت إدارة قناة النادي، مقاطع الفيديو الخاصة بلقاء عبد الحفيظ عقب لقاء الجونة في الدوري المحلي من منصاتها عبر موقعي التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار الجدل بين مشجعي الأهلي عبر السوشيال ميديا، وهو ما قابله رد فعل عنيف من مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب.

وأعلن المدير التنفيذي للنادي، سعد شلبي، قرارات مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، ورفضها القاطع لما تقوم به الشركة المملوكة لشركة «إستادات» والحاصلة على حقوق إدارة قناة الأهلي، لعدم التزامها بسياسة النادي والتنسيق مع مسؤوليه وموقفها غير الواضح من القضايا المطروحة على الساحة الرياضية والنادي الأهلي طرف فيها، ورفض بث بعض المواد الفيلمية التي تخص النادي، وحذف البعض الآخر الذي لم يلق قبول الإدارة التنفيذية للقناة في مخالفة للعقد المبرم.

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