خماسية أبوجي تحرج الاتحاد السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحرج مهاجم هلال الساحل الغاني مايكل أبوجي الاتحاد السوداني لكرة القدم بعد الأحداث الدرامية التي شهدها الصراع على لقب هداف الدوري السوداني في أسبوعه الأخير، بإعلان الاتحاد فوز مهاجم الهلال محمد عبدالرحمن بلقب هداف الدوري أثناء تتويج فريق الهلال بلقب الدوري الممتاز برصيد (17) هدفاً في مباراته الأخيرة أمام فريق توتي، إلا أن المفاجأة جاءت من مباراة هلال الساحل والخرطوم الوطني والتي حسمها هلال الساحل لصالحة بتسعة أهداف مقابل ثلاثة أحرز منها مهاجمه الغاني مايكل أبوجي خمسة أهداف رافعاً رصيده من الأهداف إلى (18) هدفاً ليتصدر ترتيب الهدافين بفارق هدف عن محمد عبدالرحمن المتوج بلقب الهداف من الاتحاد.

وأثار المأزق الذي وضع فيه الاتحاد نفسه قبل انتظار نتائج بقية مباريات الأسبوع الأخير من الدوري سخرية الجمهور الرياضي، الذي وجه انتقادات لاذعة إلى لجنة المسابقات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز