أشرف بن شرقي يقترب من ناديه الجديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اقترب المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك المصري السابق، من حسم وجهته المقبلة.

ورحل بن شرقي عن صفوف الزمالك عقب نهاية عقده وعدم التوصل لاتفاق مع النادي القاهري على التجديد، ليرتبط اسمه بالعودة إلى الملاعب السعودية مرة أخرى عبر بوابة نادي اتحاد جدة.

ووفقاً لصحيفة "المدينة" السعودية، فإن إدارة الاتحاد اقتربت من التوقيع مع بن شرقي في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع الزمالك.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد يحاول إتمام الصفقة بعدما طالب البرتغالي نونو سانتو بضرورة التعاقد مع جناح هجومي، وبالتالي بن شرقي يعد أقرب الصفقات المنتظر الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم بن شرقي بالانتقال إلى الأهلي المصري خلال الأيام الماضية، لاسيما أن تعاقد الأخير مع اللاعب المغربي سيكون بمثابة ضربة قوية لغريمه التقليدي الزمالك، بعدما فشل الأخير في إقناعه بالاستمرار بين صفوفه.

يذكر أن بن شرقي سبق وخاض تجربة احترافية من قبل بالدوري السعودي، ولعب لنادي الهلال الذي رحل منه إلى الزمالك المصري.

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