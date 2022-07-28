أول تعليق من مرتضى منصور بعد تعاقد الأهلي مع لاعب الزمالك السابق

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على تعاقد غريمه التقليدي الأهلي المصري مع البورتريكي والتر هودج، لاعب سلة الزمالك السابق.

وقال مرتضى منصور خلال فيديو بثه عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب": "هودج ليس على ذمة الزمالك، والأهلي لم يضمه من الزمالك مباشرة".

وتابع: "سألت أحمد مرعى المدير الفني لفريق سلة الزمالك هل تحتاج إلى اللاعب؟ وأكد أنه ليس في حاجة له، خاصة أنه لديه ثنائي في نفس مركزه".

وأكمل: "ليس هناك مشكلة في تعاقد الأهلي مع هودج، وأتمنى للاعب التوفيق خاصة أنها لم تكن صفقة يتنافس عليها الناديين".

وأردف: "عادة الأهلي يُقدم على التعاقد مع أسماء صنعها الزمالك مثل مدرب السلة أوجستي، ومحمود كهربا، لذلك لا مشكلة في تعاقده مع هودج".

وأعلن الأهلي أول أمس تعاقده مع والتر هودج لمدة موسم، الذي سبق له وحقق مع الزمالك في الموسم الماضي، بطولة إفريقيا لكرة السلة "BAL"، وبطولة الدوري المصري.

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