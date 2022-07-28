تأهل مصر والجزائر إلى دور الثمانية بكأس العرب للشباب بالسعودية

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تأهل المنتخب المصري إلى دور الثمانية من بطولة كأس العرب للشباب لكرة القدم، والمقامة حاليا في السعودية، بعد فوزه على نظيره الصومالي 2 / صفر في ختام منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة.

وتقدم يوسف حسن للمنتخب المصري في الدقيقة 33، قبل أن يضيف عمر إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 74.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، ويأتي خلفه في الترتيب منتخب عمان برصيد ثلاث نقاط، فيما يتذيل منتخب الصومال الترتيب بدون رصيد من النقاط.

ويلتقي منتخب مصر مع الفائز من منتخبي فلسطين والمغرب، بالمباراة التي تجمعهما اليوم الخميس، في ختام منافسات المجموعة السادسة.

كما فاز المنتخب الوطني الجزائري، أمس الأربعاء، على المنتخب الليبي في المسابقة نفسها.

وانتهى اللقاء بفوز الجزائر بنتيجة 3-1، بعد فوز أول على لبنان 2-1.

وتمكن مهاجم الخضر، رحو جورس من افتتاح باب التسجيل، بطريقة رائعة في الدقيقة 25، ليعدل بعدها المنتخب الليبي في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.

وليمنح اللاعب أسامة عمر، الأفضلية للخضر من جديد في الدقيقة 73، وليضيف أخريب لحلو الهدف الثالث للمنتخب الجزائري.

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