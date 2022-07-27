تحديد موعد الإعلان عن جدول الدوري السعودي 2023/2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، موعد الإعلان عن جدول الدوري السعودي للموسم الجديد 2023/2022.

وبحسب صحيفة «الشرق الأوسط»، فإن لجنة المسابقات التابعة لرابطة دوري المحترفين السعودية، ستعلن عن جدول الدوري السعودي للموسم الجديد خلال اليومين المقبلين، على أن يتخلل الموسم الجديد 5 فترات توقف.

وأكدت الصحيفة أن الشركة الأمريكية المعنية، أتمت تنظيم الجدول وتبقى لمسات لجنة المسابقات الخاصة بالتوقفات، مع مراعاة مشاركة بعض الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا، وكذلك مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم 2022.

وقالت الصحيفة، أن الجولات التي تسبق كأس العالم ستقام أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، مع مراعاة عدم إقامة مباريات الديربي والكلاسيكو في يوم واحد، وكذلك المباريات القوية، لإتاحة الفرصة أمام الجماهير لمتابعتها.

وكشفت الصحيفة عن موعد التوقفات الخمسة، حيث قالت إن فترة التوقف الأولى بعد الجولة الخامسة في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل، فيما ستكون فترة التوقف الثانية بعد انتهاء الجولة التاسعة حيث تبدأ 17 أكتوبر وتستمر إلى كأس العالم، الذي ينطلق 21 نوفمبر 2022.

وستكون فترة التوقف الثالثة خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر يناير المقبل بسبب كأس السوبر السعودي، أما فترة التوقف الرابعة ستكون أواخر مارس المقبل، وفترة التوقف الخامسة ستكون نتيجة توقف المنافسات في العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان وإجازة عيد الفطر إبريل المقبل.

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