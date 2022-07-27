فيريرا يثير غضب جماهير الأهلي بسبب طفل (فيديو)

المصدر: البيان

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أثار البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب نادي الزمالك المصري، جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، بسبب رفضه تلبية رغبة طفل "أهلاوي"، طلب التقاط صورة تذكارية معه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفيريرا بعد مباراة نهائي كأس مصر التي جمعت بين الأهلي والزمالك الخميس الماضي، وظهر في الفيديو المدرب البرتغالي متواجداً في الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس بإستاد القاهرة الدولي، وتوجه له طفل مرتدي قميص الأهلي لطلب التقاط صورة تذكارية معه.

وتفاجأت جماهير الأهلي برد فعل فيريرا الذي رفض تلبية طلب الطفل، وقام بإبعاده من أمامه، لينصرف الطفل بعد تعرضه لموقف محرج من جانب المدرب البرتغالي.

يذكر أن فيريرا نجح في قيادة الزمالك للتتويج ببطولة كأس مصر على حساب الأهلي، بالفوز على الأخير بهدفين مقابل هدف واحد.

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