للمباراة الثانية على التوالي.. ليفاندوفسكي يفشل في التسجيل مع برشلونة (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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فشل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، في تسجيل أولى أهدافه مع البارسا للمباراة الثانية على التوالي.

وكان تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، دفع بليفاندوفسكي في التشكيل الأساسي للقاء الودي بين البارسا ويوفنتوس، بعدما شارك أساسياً في لقاء الكلاسيكو الودي ضد ريال مدريد.

وظهر ليفاندوفسكي بمستوى متوسط أمام يوفنتوس في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، ولم يقدم البولندي المخضرم أفضل ما لديه بعد مع برشلونة، وسدد 3 مرات على مرمى اليوفي لكن لم تسكن أي منها الشباك، ثم غادر الملعب في الدقيقة 62 من عمر المباراة، ودخل الهولندي ممفيس ديباي بدلاً منه.

ويأمل هداف بايرن ميونخ السابق، في تسجيل أولى أهدافه مع برشلونة في مباراة نيويورك ريد بولز الأمريكي التي ستقام الأحد المقبل، لتقديم أوراق اعتماده مع الفريق الكتالوني الذي انضم له خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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