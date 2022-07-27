مرتضى منصور يتوعد الأهلي بشكوى جديدة.. ويعتذر لهذا الشخص

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، أنه سيتقدم بشكوى جديدة ضد غريمه التقليدي الأهلي أمام اتحاد الكرة المصري، مشيراً إلى أنه يعتذر للمشجع الأهلاوي "أمح" بعد تعرضه للسباب من قبل بعض جماهير الزمالك.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك: "أتعامل مع مؤسسة رياضية أسمها الأهلي وليس محمود الخطيب، ولا أعلم ماذا يريد، هو السبب في تلاحم المواسم بإصراره على استكمال الدوري في عام الكورونا".

وتابع: "هل المطلوب مني أن أقوم بتفويت المباريات؟، لقد فوزت عليك في كرة اليد والطائرة والسلة والقدم، وأنت لم تفز عليّ منذ عودتي، لن أرد عليك يا خطيب وسأتعامل معك بالقانون".

وأبدى مرتضى منصور تعجبه من رد فعل إدارة الأهلي، بعد أزمة تصريحات مدير الكرة بالنادي سيد عبدالحفيظ ضده، حيث قال: "توقعت صدور بيان اعتذار من محمود الخطيب بعد تصريحات عبدالحفيظ ضدي، ولكن ما حدث كان العكس، الخطيب أذاع التصريحات عبر حسابات ناديه بمواقع التواصل الاجتماعي، سنرسل مذكرة إلى جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، بعدما تعرضنا للسباب بدون مناسبة، وسنتهم الخطيب لأنه قال لكل صفحات الأهلي أعيدوا نشر فيديو السباب".

وأكمل: "أتحداك يا خطيب أن تصدر بيانًا تستنكر فيه ما يفعله الشخص الهارب، لأنه يحصل على تعليماته منك، أقسم بالله إذا فعلت ذلك ستكون في السماء".

وأضاف: "الخطيب يصدر قرارات يتحدى بها الدولة، ويهدد بعدم إذاعة مباريات الدوري إلا من خلال شركة مملوكة لناديه، رغم أن الشركة الراعية تعطي الأهلي أكثر من كل الأندية".

وأردف: "الأهلي يقول إنه سيدرس تقديم شكوى ضدي بسبب تصريحاتي لقناة الزمالك رغم أنني لم أخطئ في حق الخطيب، وسأتعامل بالقانون مع كافة الصفحات التي توجه الإساءات لي بشكل ممنهج، بتعليمات من إدارة الأهلي".

وواصل: "عندما أخطأ مدحت عبدالهادي وأمير عزمي مجاهد في حق حامل الكرات بلقاء الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا، أصدرت قرارًا بإقالتهما، لأنني لا أساند الخطأ".

وشدد مرتضى منصور، قائلاً: "الخطيب منشغل بتصريحاتي بدلاً من حل أزمات إدارته، كيف يخرج المدير التنفيذي للأهلي ويهاجم عضو مجلس إدارة؟ كيف يقوم الأهلي بتوجيه السباب ضد نجومه السابقين مجدي عبدالغني ومصطفى يونس بسبب سيد عبدالحفيظ؟".

وأشار مرتضى منصور إلى أن سيد عبدالحفيظ كان يتوسل له لإجراء مداخلة هاتفية، حينما كان يقدم برنامجاً بإحدى القنوات الفضائية قبل عودته للأهلي.

وأوضح مرتضى منصور أن حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي يتعرض لهجوم جماهيري ليس له مبرر، مؤكداً أن غالي لاعب مخلص للأهلي وأعطى الكثير لناديه ولا يستحق هذا الهجوم.

وأتم مرتضى منصور تصريحاته، مازحًا: "أطالب أمح بدفع غرامة محمود كهربا طالما الأهلي لا يريد السداد، لأنه هو من طالبه بالانتقال للأهلي، اعتذر لأمح عن سباب جماهير الزمالك له، وأنتظره غداً في نادي الزمالك الساعة 6 مساءً".

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