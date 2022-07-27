غرامة مالية ضخمة.. «كاس» ينتصر للبدري ويغرم اتحاد جدة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تلقى نادي اتحاد جدة السعودي صدمة جديدة بتأييد عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في قضية التونسي أنيس البدري لاعب الفريق السابق.

وخسر الاتحاد قضيته المطروحة أمام المحكمة الرياضية الدولية، بعدما قامت بتأييد الحكم الصادر من «فيفا» لصالح أنيس البدري.

ورفع الاتحاد دعوى ضد البدري طالب فيها بالحصول على مبلغ 31 مليون ريال سعودي، ولكن الدعوى انقلبت على النادي لصالح اللاعب، حيث حصل على حكم بأحقية تقاضيه 16.5 مليون ريال.

وأكد الخبير القانوني السعودي أحمد الشيخي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، أن الاتحاد خسر قضيته مع أنيس البدري، بعدما رفض «فيفا» دليلاً من النادي بسبب إرساله باللغة العربية.

وأشار الشيخي إلى أن راتب أنيس البدري مع الاتحاد كان 700 ألف ريال سعودي شهرياً، في حين أنه يحصل الآن مع الترجي التونسي على 60 ألف ريال.

وأضاف الشيخي أن «فيفا» لم يقبل دليل الاتحاد، وتم تأييد الحكم من قبل «كاس» لصالح اللاعب بالحصول على 16.5 مليون ريال، بدلاً من دفع تعويض للنادي بقيمة 31 مليون ريال.

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