مقاطعة القناة وشكوى مرتضى منصور.. الأهلي المصري يصدر 4 قرارات نارية

المصدر: البيان

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أعلن الأهلي المصري مقاطعة قناة النادي في الفترة المقبلة، بعدما قامت بحذف مقطع فيديو يحتوي على تصريحات لمدير الكرة بالنادي سيد عبدالحفيظ.

وكان محمود الخطيب رئيس الأهلي دعا شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، لعقد اجتماع طارئ ومناقشة ما حدث بشأن هذه الأزمة.

وفي بيان رسمي، أعلن الأهلي عن القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع الثلاثاء بين شركة الإنتاج الإعلامي والخطيب، احتوى على أربعة قرارات، جاء على رأسها عدم ظهور لاعبي ومسؤولي الفريق على قناة النادي.

وتمثلت قرارات الأهلي كما أعلنها سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي، في التالي:

- الرفض القاطع لما تقوم به الشركة المملوكة لشركة استادات والحاصلة على حقوق إدارة قناة الأهلي، وعدم التزامها بسياسة النادي والتنسيق مع مسؤوليه وموقفها غير الواضح للقضايا المطروحة على الساحة الرياضية والنادي الأهلي طرفاً فيها، ورفض بث بعض المواد الفيلمية التي تخص النادي وحذف البعض الآخر الذي لم يلق قبول الإدارة التنفيذية للقناة في مخالفة للعقد المبرم.

- التوقف عن ظهور لاعبي الأهلي ومسؤوليه والأجهزة الفنية والإدارية والطبية في كافة الفرق على شاشة القناة، لحين التزام الشركة المسؤولة عن إدارة القناة ببنود التعاقد وتلقي ردود قاطعة وفاصلة من الشركة لضمان قيامها بدورها الإيجابي، لتصبح قناة الأهلي منبراً حقيقياً للنادي ومنسوبيه.

- البدء في التفاوض مع شركة الأهلي لكرة القدم للحصول على حقوق بث مباريات الفريق للموسم المقبل، والعمل على تسويق تلك الحقوق لما يعد بالعامل المالي المناسب لشعبية الأهلي وتاريخه.

- العرض على مجلس إدارة النادي في اجتماعه القادم، اتخاذ الإجراءات القانونية والتقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حيال تصريحات رئيس الزمالك على قناة ناديه والمملوكة للشركة المتحدة، والتي أساء فيها للعديد من مسؤولي الأهلي بالرغم من التقدم بالعديد من الشكاوى لذات الجهة في ذلك الخصوص ولم تتلق إدارة النادي نتائجها، علماً بأن شركة المتحدة هي الشركة المالكة لاستادات والتي تمتلك الشركة الحاصلة على حقوق قناة الأهلي، والتي قامت بحذف فيديوهات مدير الكرة بالأهلي وهو ما لم يحدث مع فيديوهات رئيس الزمالك.

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