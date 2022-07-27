خطة جديدة في الدوري المصري الموسم المقبل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

اقترح حازم إمام عضو اتحاد الكرة المصري، إقامة دوري الموسم المقبل من دور واحد، مشيراً إلى أنه يتمنى موافقة الأندية على هذا الاقتراح.

وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية: "اقترح تطبيق نظام الدور الواحد في الموسم المقبل فقط، على أن يكون موسماً استثنائياً".

وتابع: "أتمنى موافقة الأندية المصرية على هذا الاقتراح من أجل المصلحة العامة، وسأتقدم بطلب لرابطة الأندية المصرية المحترفة".

وعن البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الجديد، قال حازم إمام: "التعاقد مع فيتوريا جاء لمدة 4 سنوات، لمنحه الفرصة مدة طويلة في ظل رفضنا محسابته بالقطعة".

وأتم: "فيتوريا تنازل عن 50% من راتبه الأساسي لتولي تدريب منتخب مصر، والشرط الوحيد في عقده المرتبط بالنتائج هو بند التأهل لكأس العالم 2026".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز