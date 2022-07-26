5 تجارب تبشر بنجاح تجربة طارق حامد مع «نمور جدة»

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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خاض اللاعبون المصريون خمس تجارب احترافية سابقة مع فريق اتحاد جدة السعودي (النمور)، تبشر بنجاح تجربة طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، المنتقل حديثاً إلى صفوف الفريق، لمدة عامين مقابل مليونين ونصف المليون دولار في العام الواحد.

وأشاد أنمار الحائلي، رئيس نادي اتحاد جدة بصفقة لاعب وسط الزمالك السابق، وكتب عبر حسابه على موقع «تويتر»: «اليوم انضم لنا في كتيبة النمور الكابتن/ طارق حامد، لاعب برتبة محارب وهي الجينات التي عُرف بها الاتحاد منذ قديم الأزل».

وقبل انضمام طارق حامد إلى اتحاد جدة، ترك نجوم الكرة المصرية، ممن خاضوا التجربة ذاتها، بصمتهم مع عميد الأندية السعودية، وحقق جميعهم البطولات، حتى وإن لم يتألق بعضهم ويقدم مستوى فنياً لافتاً، وهم عماد متعب وإسلام الشاطر وحسني عبد ربه ومحمود عبد المنعم (كهربا) صاحب النجاحات الأكبر مع الفريق، إضافة إلى أحمد حجازي الذي يقود خط الدفاع في اتحاد جدة حالياً.

كان لاعب الأهلي السابق وهاتاي سبور التركي الحالي، محمود عبد المنعم (كهربا) صاحب التجربة الاحترافية الأكثر نجاحاً بقميص اتحاد جدة، ونجح اللاعب أن يصنع لنفسه مكانة خاصة في قلوب جماهير الفريق، منذ أن انتقل إليه في صيف 2016 على سبيل الإعارة، وتألق «كهربا» بشكل لافت بقميص «العميد» في موسمه الأول، مما دفع مسؤولي النادي إلى تمديد الإعارة موسماً آخر بعد موافقة الزمالك ناديه السابق، وتوج اللاعب المصري مع اتحاد جدة ببطولتين، وذلك قبل أن يتراجع مستواه في فترته الأخيرة مع الفريق ليعود مجدداً إلى الزمالك المصري.

أول تجربة

أما اللاعب إسلام الشاطر، فهو صاحب أول تجربة احترافية للاعبين المصريين مع اتحاد جدة، وذلك عندما انتقل إلى صفوفه في موسم (2003 – 2004)، على سبيل الإعارة قادماً من نادي الإسماعيلي، وعلى الرغم من أنه لم يلفت الأنظار، لكنه ساهم في تتويج الفريق بدوري أبطال آسيا، وصنع هدفاً لا ينسى لحمزة إدريس في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ثم خاض عماد متعب تجربة احترافية في صفوف فريق اتحاد جدة لمدة عام واحد على سبيل الإعارة، وكان ذلك في موسم (2008 – 2009)، ولعب متعب مع الفريق 24 مباراة، وسجل 14 هدفاً، وتوج معه بلقب الدوري السعودي، قبل أن يتعرض لقطع في الرباط الصليبي، خلال دفاعه عن ألوان العميد في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وفي العام 2012 لعب حسني عبد ربه لفريق اتحاد جدة لمدة 6 أشهر، على سبيل الإعارة، وكان اللاعب الملقب بـ «القيصر» أقل المحترفين المصريين تأثيراً مع الفريق، وحالياً يتألق المدافع الدولي أحمد حجازي مع الفريق السعودي، منذ انضمامه إليه في العام 2020.

وصادف انضمام حجازي إلى اتحاد جدة، على سبيل الإعارة من ويست بروميتش الإنجليزي، معاناة حقيقية عاشها الفريق، حيث كان يعاني من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى، لكن اللاعب المصري ساهم بفاعلية كبيرة في ترميم الدفاع الاتحادي، قبل أن ينضم بصفة نهائية للفريق بعقد ينتهي في صيف 2023، وأصبح حجازي ركيزة أساسية في الدفاع، وكان أحد أسباب عودة الفريق للمنافسة على الألقاب، حيث كان اتحاد جدة الأقرب للتتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي.

20

وبعيداً عن فريق اتحاد جدة، خاض نجوم مصر تجارب احترافية سابقة عدة في الدوري السعودي، تخطت الـ 20 تجربة احترافية، هم، أشرف قاسم، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، احترف في نادي الهلال عام 1994، وحصل على لقب أفضل مدافع بالدوري السعودي، كما حصل على أفضل ثاني لاعب بالدوري للموسم نفسه.

وفي عام 2001 انتقل محمد بركات، لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري، إلى أهلي جدة، وشارك في نهائي الدوري السعودي وخسر أمام الاتحاد في ديربي جدة، وفي العام نفسه انتقل رضا سيكا، مدافع الزمالك ومنتخب مصر، إلى أهلي جدة أيضاً، لكنه لم يقدم أي نجاحات تذكر.

كما انتقل عماد النحاس، مدافع الإسماعيلي، إلى النصر عام 2004، لمدة أربعة أشهر فقط، فيما لعب حسام غالي، لاعب خط وسط النادي الأهلي، في صفوف النصر عام 2008، وبعدها بعام واحد لعب وليد سليمان، لاعب الأهلي الحالي وبتروجت آنذاك، في صفوف أهلي جدة لمدة 6 أشهر عام 2009.

هذا بالإضافة إلى تجارب عدة أخرى للنجوم أحمد علي لاعب الإسماعيلي، الذي انضم لصفوف الهلال السعودي في 2011، ومحمد عبد الشافي، لاعب الزمالك الذي تعاقد مع أهلي جدة عام 2014.

إضافة إلى أحمد حمودي، مع فريق الباطن، والحارس الأسطوري عصام الحضري الذي لعب لصالح التعاون عام 2017، ومصطفى فتحي، لاعب الزمالك الذي لعب لصالح سكري القصيم عام 2017، وعبدالله السعيد، لاعب الأهلي السابق، الذي انتقل لأهلي جدة عام 2018، قبل أن ينضم إلى بيراميدز، إضافة إلى محمد عطوة، مدافع الاتحاد السكندري، الذي تعاقد مع الرائد، وحسين السيد، لاعب الأهلي، الذي تعاقد مع الاتفاق عام 2017، ومحمد عواد، حارس الإسماعيلي، الذي انتقل إلى الوحدة عام 2018.

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