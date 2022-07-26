ليس كيكي سيتين.. الشباب السعودي يتفق مع مدربه الجديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أنهى نادي الشباب السعودي، اتفاقه مع المدرب الجديد لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل 2023/2022.

وكانت إدارة نادي الشباب فتحت خط مفاوضات مع العديد من المدربين أبرزهم كيكي سيتين مدرب برشلونة السابق، وروي فيتوريا مدرب منتخب مصر الحالي، إلا أن النادي لم يتوصل لاتفاق رسمي معهما.

ووفقاً لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة الشباب نجحت في الاتفاق مع الإسباني خافيير كاييخا لتولي قيادة الفريق الأول بداية من الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن خافيير كاييخا لديه خبرة كبيرة في مجال التدريب داخل إسبانيا، بعدما قاد ديبورتيفو ألافيس الموسم الماضي وحقق نتائج جيدة معه.

ومن المنتظر أن يُعلن الشباب خلال الساعات المقبلة بشكل رسمي تعاقده مع خافيير كاييخا، ليبدأ مهمته مع الفريق السعودي.

يذكر أن الشباب أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، وحسم تأهله إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2022.

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