بيراميدز يتسمك بطلبه قبل مواجهة الحسم أمام الزمالك

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تمسك نادي بيراميدز المصري، بتعيين حكام أجانب لمبارياته المتبقية ببطولة الدوري المصري، من ضمنها مباراة الزمالك الحاسمة.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك بالجولة 28 من بطولة الدوري المصري، الإثنين 1 أغسطس.

وقال هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز، في تصريحات إعلامية: "هدفنا هو تحقيق لقب الدوري، ويجب على لاعبينا أن يدركوا هذا الأمر".

وأكمل: "طلبنا تعيين حكام أجانب لمبارياتنا المتبقية ببطولة الدوري، ورد علينا اتحاد الكرة المصري بضرورة إرسال الطلب قبل المباراة بعشرة أيام على الأقل، لذلك من المتوقع أن يتم تعيين حكام أجانب لمبارياتنا المقبلة بداية من لقاء الزمالك".

وأتم هاني سعيد تصريحاته، قائلاً: "المنافسة على لقب الدوري صعبة مع الأهلي والزمالك".

ويحتل بيراميدز حالياً المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة جمعها 26 مباراة، فيما يأتي الزمالك في الصدارة برصيد 60 نقطة من 26 مباراة، ويحل الأهلي ثالثاً برصيد 51 نقطة من 24 مباراة.

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