أزمة أبوجبل.. كواليس خطيرة حول بطلان عقده مع النصر السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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مازالت قضية محمد أبوجبل حارس مرمي الزمالك المصري مع نادي النصر السعودي، حديث الساعة في وسائل الإعلام خلال الوقت الحالي.

وكان أبوجبل وقع على عقود انضمامه لنادي النصر السعودي خلال الأشهر الماضية، بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية فبراير الماضي، ولكن النادي السعودي قرر التراجع عن الصفقة بعد إتمام التعاقد مع الكولومبي دافيد أوسبينا حارس نابولي السابق.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن النصر أبلغ أبوجبل ببطلان عقده مع الفريق السعودي، بسبب تقديمه لمعلومات خاطئة عن عقده السابق مع الزمالك وهو ما استند عليه مسؤولو النصر، ولكن لم تكشف الصحيفة عن طبيعة هذه المعلومات.

وطلب أبوجبل في وقت سابق، الحصول على قيمة عقده بالكامل مع النصر بعد تراجع الأخير عن إتمام الصفقة، إلا أن مسؤولي النادي السعودي رفضوا طلبه واكتفوا بمبلغ الـ 7 ملايين ريال، الذي حصل عليه الحارس وقت توقيع العقود.

يذكر أن الإعلامي المصري أحمد شوبير أكد خلال تصريح سابق، أن أبوجبل اقترب من الانتقال إلى صفوف أحد الفرق المصرية الموسم المقبل.

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