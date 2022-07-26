الهلال السوداني يعيد لاعبه «سيئ السلوك»

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ضم الهلال السوداني إلى صفوف الفريق اللاعب عماد الصيني في فترة الانتقالات الحالية، وسبق أن تخلى الهلال عن اللاعب في العام 2018 بسبب سوء سلوكه الرياضي ، ليغادر بعدها إلى المريخ، وقد أثار تعاقد الهلال مع اللاعب رد فعل غاضب وسط أنصاره، عبروا عنه من خلال صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.

ويحمل سجل اللاعب عماد الصيني مع المريخ عدداً من المخالفات كان آخرها دخوله في ملاسنات مع التونسيين غازي الغرايري المدير الفني لفريق المريخ وعبدالكريم النفطي مدير الكرة بالنادي في مباراة الفريق الدورية أمام فريق توتي بسبب نيله بطاقة إنذار كادت أن تكلف الفريق طرده من الملعب،ويعتبر الصيني صديقاً دائماً للبطاقات الملونة وسبق أن تعرض للطرد في لقاء الهلال والمريخ ضمن مجموعات دوري أبطال أفريقيا الأخيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز