ديربي الكرة الكويتية في الجولة الـ 9 من الدوري

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

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أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد الكويتي لكرة القدم، قرعة مسابقات الموسم الرياضي 2022-2023، بحضور رئيس الاتحاد عبد الله الشاهين، وأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أعضاء ورؤساء الأندية الرياضية والأجهزة الإدارية، بجانب عدد من نجوم الجيل الذهبي، الذين شاركوا في سحب القرعة، ويفتتح الكويت حامل اللقب مواجهات الموسم مع الجهراء، المتأهل للدوري حديثاً هذا الموسم، في الجولة الأولى للدوري، الذي ينطلق يوم 25 أغسطس المقبل، بينما جاءت مواجهة الديربي بين العربي والقادسية في الجولة التاسعة.

ووضعت قرعة كأس أمير الكويت، التي ستنطلق في 23 يناير المقبل، بنظام خروج المغلوب، حامل لقب الدوري نادي الكويت، أمام التضامن، ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي ضمت بجانبهما الشباب مع السالمية، والقادسية أمام الساحل، وخيطان مع الفحيحيل، وفي المجموعة الثانية، ينتظر كاظمة، حامل اللقب، الفائز من الصليبيخات وبرقان، بينما العربي يلتقي اليرموك، والنصر مع الجهراء.

بينما شهدت قرعة كأس ولي العهد، التي ستنطلق يوم 18 أكتوبر المقبل، مواجهة قوية في المجموعة الثانية، ستجمع الكويت، بطل الدوري، مع السالمية، بينما ستشهد المجموعة الأولى لقاء الجهراء مع كاظمة، والقادسية والصليبيخات، وينتظر العربي، حامل اللقب، الفائز من الفحيحيل وخيطان، وستكون باقي المواجهات اليرموك أمام برقان، والساحل مع النصر، وأخيراً الشباب مع التضامن.

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