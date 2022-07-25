بعد فشل انتقاله للنصر السعودي.. مفاجأة جديدة بشأن أبوجبل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الإعلامي المصري أحمد شوبير عن مفاجأة، بخصوص محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري.

وينتهي عقد أبوجبل مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، وأعلن مسؤولو الزمالك في وقت سابق عدم رغبتهم في تجديد عقده لفترة جديدة.

وقال شوبير في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" المصرية": "أبوجبل سيتواجد في الدوري المصري الموسم المقبل".

وتابع: "أبوجبل أنهى اتفاقه مع ناديه الجديد على كافة التفاصيل الخاصة بانضمامه بداية من الموسم الجديد".

وأردف: "أبوجبل سينتقل إلى نادٍ كبير وله أسمه، ولديه فرصة كبيرة للنجاح والرد على منتقديه".

وكان أبوجبل وقع على عقود انضمامه لنادي النصر السعودي، قبل أن يتراجع الأخير عن إتمام الصفقة، بعد التعاقد مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.

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