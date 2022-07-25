مدرب الأهلي المصري يفتح النار: ما يحدث فوق طاقة البشر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

فتح البرتغالي ريكاردو سواريش مدرب الأهلي المصري، النار على مسؤولي الكرة في مصر، بسبب سوء التخطيط للمسابقات المحلية، الذي يترتب عليه الكثير من الاضرار.

وقال سواريش خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الأهلي مع الجونة في الدوري المصري: "أرغب في تقديم الأفضل، ولكن الواقع صعب للغاية بسبب ضغط المباريات، الفريق يلعب في ظروف قاسية، وجدول المباريات صعب للغاية".

وأكمل: "تعرضنا لثلاث إصابات في مباراة الجونة فمن يتحمل ذلك؟ أتحمل مسؤولية الخسارة أمام بيراميدز والزمالك ولكن من يتحمل مسؤولية الإصابات؟ كيف يتم وضع جدول للعب مباراة كل ثلاثة أيام بدون راحة لمدة أربع سنوات متواصلة؟ هذا الأمر لا يحدث في العالم، أتقبل الانتقادات وأتحملها، ولكن اللاعبين غير قادرين على تحمل الضغط البدني".

وواصل: "لا نتدرب وإنما فقط نقوم بعمليات استشفاء، عندما أتعرض للانتقادات فيجب التفكير في ذلك الأمر أيضاً، ولابد من الدفاع عن اللاعبين لأن ما يحدث فوق طاقة البشر، من البداية حذرت من الإصابات وكان تحذيري صحيحاً، وأخشى من إصابات جديدة في المباريات المقبلة".

واستكمل سواريش، قائلاً: "الأهلي ناد كبير، هنا لابد من الفوز فقط، الكل لديه نفس المفهوم، ضاع منا لقب مهم وهو كأس مصر، ولكن أمامنا مباريات عديدة ونرغب في استكمال المنافسة، لا وقت لإصلاح الأخطاء ولدينا إصابات في الأجنحة، ولابد أن نقاتل من أجل الفوز، لدينا ثلاثة أيام فقط قبل مباراة المقاصة ويجب أن نستعد لها".

وأتم: "غير سعيد بهذا المستوى وأتمنى الأفضل، ولكن الواقع صعب للغاية".

وكان الأهلي فاز على الجونة بالجولة 26 من بطولة الدوري المصري، بهدفين دون رد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز