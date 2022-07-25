سيد عبدالحفيظ يرد على مرتضى منصور: «أنا مش تحت أمرك»

المصدر: البيان

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رد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، على تصريحات رئيس الغريم التقليدي الزمالك مرتضى منصور، الذي هاجمه فيها الأخير بسبب عدم دخوله الممر الشرفي المقام من لاعبي الزمالك للأهلي، بعد خسارة الأحمر لقب كأس مصر 2021/2020، الخميس الماضي.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي: "إقامة ممر شرفي ليس مألوف في الكرة المصرية، لن أقوم بإلقاء التحية والسلام على أي شخص سبق له الخوض والتشكيك في وطنيتي".

وتابع: "ثقافة الأهلي هي الرغبة في الفوز دائماً، من الطبيعي أن يحزن الجميع مع أي خسارة، والبعض لا يرغب أن تكون هذه الثقافة لدينا، الممر الشرفي لا تفعله بمزاجك وتلغيه بمزاجك أنا لست تحت أمرك، كثيراً ما نحسم لقب الدوري أو أي بطولة أخرى ولا نجد ممراً شرفياً".

وأضاف: "خلال شهر أكتوبر المقبل سأتمم عامي الـ 45، والقادم ليس أكثر مما فات من العمر، ليس من الطبيعي أن يشكك أي شخص في وطنيتي وفي أهل بيتي وعندما أشاهده ألقي السلام عليه، هذا لن يحدث ولو كان آخر يوم في عمري، الأصل لا يمكن أن يُشترى أو يتم تعليمه، لست أنا الشخص الذي يتواجد في مكان ما ويتم إهانته وإهانة أهله في الاستديو، ثم يرد على شخص ويقول له يا سيادة المستشار".

وأردف: "حزن الجماهير ليس بسبب الخسارة فقط، الجماهير تحزن بسبب عدم وجود جهد وتعب، ولذلك فعلينا دوماً أن نقدم كل ما لدينا من أجل الفوز".

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