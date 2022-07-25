الزمالك يحكم قبضته على صدارة الدوري المصري بثنائية في سموحة

المصدر: د ب ا

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اجتاز الزمالك إحدى العقبات المهمة في حملته للاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي، عقب فوزه الثمين والمستحق 2/صفر على ضيفه سموحة، مساء الأحد، باستاد القاهرة الدولي، في إطار المرحلة الـ26 للمسابقة.

وجاء فوز الزمالك بالمباراة بأقل مجهود، حيث كان الطرف الأفضل في معظم فترات اللقاء، ولم يمنح الفرصة لسموحة لتهديد مرماه طوال الـ90، ليحصل على ثلاث نقاط ثمينة.

وعزز الزمالك، الذي حقق فوزه الخامس على التوالي في البطولة، صدارته للمسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 60 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه بيراميدز، في حين توقف رصيد سموحة، الذي تلقى خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي، عند 39 نقطة في المركز الخامس.

وافتتح أحمد سيد زيزو التسجيل للزمالك في الدقيقة 34، لينفرد بصدارة ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 13 هدفا، قبل أن يضيف التونسي سيف الدين الجزيري الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وتضاعفت معاناة سموحة في المباراة، بعدما لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه عبدالكبير الوادي في الدقيقة 64.

ويأتي هذا الفوز، ليثأر الزمالك من خسارته بالنتيجة ذاتها أمام سموحة في لقاء الفريقين بجولة الذهاب التي جرت في فبراير الماضي بالاسكندرية.

دخل الزمالك اللقاء مفتقدا عددا من نجومه في مقدمتهم المغربي أشرف بنشرقي، الذي رحل عن الفريق برفقة مواطنه محمد أوناجم عقب انتهاء عقديهما مع الفريق، بالإضافة إلى إمام عاشور الموقوف لتراكم البطاقات.

وبدأت المباراة بهجوم مكثف من الزمالك بغية تسجيل هدف مبكر، وطالب بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية بعد سقوط الجزيري داخل منطقة جزاء سموحة، لكن محمود عاشور، حكم المباراة أشار لاستمرار اللعب.

واصل الزمالك ضغطه وحصل على أكثر من ركلة ركنية خلال الدقائق العشرة الأولى لم تسفر عن شيء، فيما وقف سوء الحظ حائلا أمام تقدمه في الدقيقة 18، حينما حصل على ركلة حرة مباشرة نفذها زيزو، الذي سدد قذيفة صاروخية ارتطمت بالعارضة، قبل أن تصطدم الكرة بذراع عمر صلاح، حارس سموحة ثم العارضة من جديد، ليبعد الدفاع الكرة في النهاية.

وقاد إسلام جابر هجمة عنترية للزمالك في الدقيقة 21، حيث توغل بالكرة من منتصف الملعب قبل أن يسدد كرة زاحفة من داخل المنطقة، غير أن حارس سموحة أبعدها لركنية.

ثم هدأ إيقاع المباراة، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب، وإن ظل الزمالك الأكثر استحواذا على الكرة ولكن بلا خطورة.

وكان هذا هو الهدوء الذي سبق هدف التقدم للزمالك الذي جاء عن طريق زيزو، الذي تسلم الكرة من الجزيري لينطلق من الخلف ويتقدم نحو منطقة الجزاء، قبل أن يطلق قذيفة مدوية بيمناه، واضعا الكرة على يسار عمر صلاح، وتسكن الشباك.

وعاد زيزو لإطلاق قذائفه من جديد، حيث سدد قذيفة بعيدة المدى في الدقيقة 42، أبعدها صلاح بصعوبة لركنية، أعقبها تسديدة مماثلة من شيكابالا أخطأت المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

بينما بدأ سموحة الشوط الثاني بنشاط هجومي من أجل إدراك التعادل، إلا أن الزمالك استغل المساحات الخالية في دفاع الضيوف، ليحرز سيف الجزيري الهدف الثاني للفريق الأبيض في الدقيقة 47 من هجمة مرتدة.

وتلقى الجزيري تمريرة أمامية من سيد نيمار، بعدما عجز أحمد حكم، مدافع سموحة عن إبعاد الكرة، لينطلق المهاجم التونسي من منتصف الملعب بها ويراوغ رجب نبيل بمهارة، قبل أن يسدد كرة متقنة من داخل المنطقة، واضعا الكرة على يسار عمر صلاح وتحتضن الشباك.

أجرى سموحة تبديلين دفعة واحدة في الدقيقة 50 بنزول إليا سيلا ومحمد شكري بدلا من أبوبكر ليادي وشريف رضا في محاولة لاستعادة الاتزان من جديد.

وسنحت أول فرصة خطرة لسموحة في المباراة خلال الدقيقة 53، عبر تسديدة مباغتة من مروان حمدي، مرت بمحاذاة القائم الأيمن لتهز الشباك من الخارج، ليرد الزمالك بتسديدة جديدة من زيزو في الدقيقة 59، اصطدمت في الدفاع لتخرج لركنية لم تسفر عن شيء.

واضطر سموحة لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 64، بعدما تلقى مهاجمه المغربي عبدالكبير الوادي بطاقة حمراء، بعد تعمده الوقوف على قدم التونسي حمزة المثلوثي.

بدأ الزمالك إجراء تبديلاته، حيث نزل محمد أشرف روقا وعبدالله جمعة ويوسف أوباما بدلا من سيد نيمار وإسلام جابر وشيكابالا.

ورغم النقص العددي، حاول سموحة العودة للمباراة، حيث سدد مروان حمدي ركلة حرة مباشرة اصطدمت في الحائط البشري، ثم أعقبها تسديدة أخرى من مصطفى الخواجة ذهبت لركلة مرمى في الدقيقة 71.

وأجرى سموحة تبديلين بنزول إسماعيل أشرف وأحمد جمال بدلا من أحمد رمضان بيكهام ومصطفى الخواجة، ليرد الزمالك بتبديلين حيث نزل حازم إمام وأيمن حفني بدلا من زيزو والجزيري في الدقيقة 82.

اتسمت المباراة بالهدوء في الدقائق المتبقية للمباراة، خاصة مع اطمئنان لاعبي الزمالك لحصد النقاط الثلاث، ولعدم رغبة لاعبيه في الإفراط في الجهد قبل لقائي الفريق المهمين أمام فيوتشر وبيراميدز يومي الخميس والإثنين المقبلين بالمسابقة على الترتيب، حيث لم تكن هناك أي فرص خطرة إلا تمريرة سحرية من أيمن حفني فشل أوباما في استغلالها في الدقيقة 87.

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