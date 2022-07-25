76.5 %: الزمالك بطل الدوري المصري

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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كشفت نتائج الاستطلاع الذي أجراه «البيان» على موقعه الإلكتروني والصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن ترشيح الزمالك للفوز بلقب الدوري المصري في الموسم الحالي 2022-2021، قبل 9 جولات من نهاية البطولة، بنسبة 76.5% على حساب منافسه وندّه التقليدي الأهلي، الذي حصل على نسبة أصوات ضعيفة بلغت 23.5%، ما يؤكد الثقة الكبيرة التي يحظى بها الزمالك من مختلف الجماهير، ونيله ثقة الغالبية للتتويج باللقب.

ووفقا لاستطلاع الصحيفة على «تويتر»، فقد رشح 82.1% الزمالك للفوز بالدوري مقابل 17.9% فقط للأهلي، وحافظ الزمالك على تفوقه الكاسح أيضاً في ترشيحات الموقع الإلكتروني بنسبة 71% مقابل 29% لغريمه، ليكون إجمالي الترشيحات منحازاً إلى الزمالك بنسبة كبيرة تجعله أمام تحدٍ أكبر للمحافظة على هذه الثقة في بقية مشوار المنافسة.

ويتصدر الزمالك الدوري حتى الجولة 25 برصيد 57 نقطة نالها بالفوز في 18 مباراة والتعادل في 3 وخسارة 4 مباريات، متقدماً بفارق 9 نقاط على الأهلي، الذي يحتل المركز الثالث خلف بيراميدز برصيد 48 نقطة، لكن من 23 مباراة، أي بفارق مباراتين عن المتصدر، ما يتيح له فرصة تقليص الفارق حال حقق الفوز في المباراتين، وحصل الأهلي على نقاطه بالفوز في 14 مباراة والتعادل في 6 وخسارة 3 مباريات.

وبخلاف فارق النقاط الذي يذهب لمصلحة الزمالك والذي يمنحه الأفضلية مبكراً في التتويج بلقب الدوري، فإن فوزه الأخير أيضاً على الأهلي في نهائي كأس مصر 2 - 1 كان له تأثيره في ترشيحات الجماهير التي رأت الزمالك أفضل فنياً من غريمه التقليدي، بجانب تفوقه معنوياً من خلال الفوز الذي حصل عليه.

تأييد

ودعم المدرب المصري أيمن الرمادي في حديث له مع «البيان» ترشيح الزمالك للتتويج بلقب الدوري، وقال: إن متصدر المنافسة يعتبر الأقرب، نتيجة حالة الاستقرار الفني التي يعيشها مع المدرب المخضرم فييرا، ذاكراً أنه يتفق مع الآراء التي ترشحه للقب، مؤكداً أيضاً في ذات الوقت أن الأهلي دخل في نفق صعب نتيجة القرارات غير الموفقة في الفترة الأخيرة.

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