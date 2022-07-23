الأهلى المصري يعلن مدة غياب محمد شريف

المصدر: البيان

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أعلن الأهلي المصري عن مدة غياب محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بعد إصابته في مباراة القمة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الخميس الماضي باستاد القاهرة الدولي.

ووفقاً للموقع الرسمي للنادي الأهلى، يحتاج محمد شريف إلى فترة تأهيل تصل إلى شهرين قبل أن يعود للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية.



ويبدأ شريف، في تنفيذ برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الضامة التي تعرض لها خلال .

وكان محمد شريف قد خضع لأشعة خلال الساعات الماضية للوقوف على إصابته، وأكدت الأشعة إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الضامة، وغيابه لمدة تصل إلى شهرين.

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