بعد خسارة الكأس.. صدمة جديدة للأهلي المصري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تلقى الأهلي المصري صدمة جديدة، بعد خسارته مساء أمس الخميس، من غريمه التقليدي الزمالك، في نهائي كأس مصر الموسم الماضي 2022/2021، بهدفين مقابل هدف واحد.

وتمثلت الصدمة الأهلاوية في تأكد غياب مهاجم الفريق الأساسي محمد شريف مدة طويلة، بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة الزمالك الأخيرة.

وكانت اللقطات التليفزيونية أظهرت محمد شريف يطالب الجهاز الفني للأهلي باستبداله، بسبب معاناته من إصابة وعدم قدرته على استكمال اللقاء، واستجاب جهاز الأهلي لطلب اللاعب وأشرك حسام حسن بدلاً منه.

وبحسب موقع "مصراوي"، فإن محمد شريف خضع لفحوصات طبية خلال الساعات الماضية، أثبتت إصابته بمزق في العضلة الضامة، وتأكد غيابه عن الملاعب مدة لن تقل عن شهر، على أن يبدأ بعدها برنامج تأهيلي استعدادا لعودته إلى التدريبات مرة أخرى.

يذكر أن الأهلي يعاني من نقص في صفوفه بسبب الإصابات، حيث تضم قائمة المصابين كل من طاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، وعمار حمدي، وأكرم توفيق، ومحمود وحيد، ولويس ميكسيوني، وبيرسي تاو.

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