الأهلي السعودي يحدد موعد حسم مستقبل السومة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تراقب جماهير الكرة السعودية، موقف السوري عمر السومة لاعب أهلي جدة، بشأن مستقبله، خاصة بعد هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الأولى.

وكان الأهلي السعودي هبط إلى دوري الدرجة الأدنى لأول مرة في تاريخه، في مفاجأة غير متوقعة على الإطلاق، بعدما احتل المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الموسم المنقضي لدوري المحترفين السعودي 2022/2021.

وتتضارب الأخبار بشأن مستقبل السومة مع الأهلي منذ هبوط الأخير، وسط وجود خلافات بين اللاعب السوري ومجلس إدارة ناديه، بسبب مستحقاته المتأخرة التي تُقدر بـ12 مليون ريال، حسبما أشارت وسائل إعلام سعودية.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الأهلي سيحسم مستقبل عمر السومة بشكل رسمي بعد انتهاء معسكره في تركيا، مشيرة إلى أن تواجد السومة مع الأهلي في المعسكر لا يعني استمراره بين صفوفه في الموسم المقبل، بل أن كل الاحتمالات مازالت واردة.

وكان السومة انضم إلى صفوف الأهلي السعودي صيف 2014، قادماً من نادي القادسية الكويتي.

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