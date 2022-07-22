بعد بن شرقي.. لاعب أجنبي آخر يعلن رحيله عن الزمالك المصري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، رحيله عن صفوف الفريق القاهري بشكل رسمي.

ووجه أوناجم رسالة قبل رحيله عن الزمالك في ظل انتهاء عقده مع النادي الأبيض بنهاية الموسم الجاري، حيث كتب اللاعب المغربي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "بعد مرور ثلاث سنوات جاءت لحظة الرحيل".

وتابع: "يسعني أن أشكر بهذه المناسبة كل مكونات العائلة الزملكاوية من إدارة ولاعبين وإطار فني وجمهور الزمالك، على الإحاطة والدعم رغم بعض الفترات الصعبة، وأن أعبر عن فخري الكبير للانتماء لهذه العائلة، شكراً مرة أخرى".

وكان مواطنه أشرف بن شرقي، أعلن هو الآخر رحيله عن صفوف الزمالك، في رسالة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما أن عقده ينتهي أيضاً مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، بعدما أعلن مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض من قبل رحيل اللاعب، لعدم رغبته في الاستمرار فترة جديدة بالدوري المصري.

يذكر أن الزمالك توج ببطولة كأس مصر 2021/2020، أمس الخميس، على حساب غريمه التقليدي الأهلي، بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف واحد.

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